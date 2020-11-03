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Рада зробила крок до посилення відповідальності бізнесу за клієнтів без масок

Розмір штрафу пропонується встановити від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 3400 до 5100 гривень.

Рада зробила крок до посилення відповідальності бізнесу за клієнтів без масок
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає покарання для бізнесу та організацій в разі допущення ними у громадські місця чи транспорт людей без масок чи респіраторів.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №3890 підтримали 229 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається встановити покарання за порушення санітарного законодавства для підприємств, підприємців, установ, організацій, які допускають осіб у громадські місця чи транспорт без вдягнутих масок чи респіраторів. Розмір штрафу пропонується встановити від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 3400 до 5100 гривень.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Законопроєкт щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Верховної Ради ще у липні.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

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