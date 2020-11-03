У Києві померли вже 799 пацієнтів з COVID-19, одужали - 13 153

За минулу добу в столиці виявили ще 789 випадків коронавірусу.

Від початку пандемії коронавірус забрав життя 799 киян, подолали недугу 13 153 мешканці Києва. Загалом у столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві виявили 789 випадків коронавірусу, померли 12 людей, одужали - 229.

"Захворіли 465 жінок віком від 18 до 85 років, 270 чоловіків віком від 19 до 91 року, 24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 27 медиків", - сказано в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (158), Солом’янському (120) та Дніпровському (115) районах.

За останніми даними, в Україні від початку пандемії на коронавірусну недугу захворіло 411 093 особи, одужало - 168 868 осіб, 7 532 пацієнтів померли. Протягом 2 листопада виявили рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100 і госпіталізацій - 1 207.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі".