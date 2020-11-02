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Голова Івано-Франківської ОДА захворів на коронавірус

Віталій Федорів лікується вдома під контролем сімейного лікаря.

Голова Івано-Франківської ОДА захворів на коронавірус
Виталий Федорив
Фото: if.gov.ua

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту", - написав Федорів.

Він також зазначив, що почувається задовільно і перебуває вдома під постійним контролем сімейного лікаря.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків захворювання на коронавірус, серед інфікованих - 271 дитина та 255 медпрацівників.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

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