Голова Івано-Франківської ОДА захворів на коронавірус

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту", - написав Федорів.

Він також зазначив, що почувається задовільно і перебуває вдома під постійним контролем сімейного лікаря.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків захворювання на коронавірус, серед інфікованих - 271 дитина та 255 медпрацівників.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.