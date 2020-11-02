Похоронні бюро в Іспанії страйкують через ковід, - ВВС

Смертність від ускладнень захворювання в країні продовжує зростати.

Співробітники похоронних бюро в Іспанії оголосили страйк, вимагаючи збільшити кількість працівників, оскільки смертність від COVID-19 у країні продовжує зростати.

Про це повідомляє ВВС.

Профспілки похоронних бюро просять збільшити кількість співробітників, щоб запобігти затримці поховань, як було під час першої хвилі пандемії у березні.

В одному з похоронних бюро Мадриду заявили, що для того, щоб впоратися зі зростанням числа смертей, їм потрібно ще 15-20 співробітників.

29 жовтня парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду про продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавирусу, ще на півроку, до 9 травня 2021 року. У зв'язку з цим країну охопили масові протести проти карантинних обмежень.

Нагадаємо, у Європі починається друга хвиля захворювання на COVID-19, оскільки кількість випадків смертності продовжує зростати. Низка країн запровадили нові заходи, такі як комендантська година та жорсткий карантин, щоб зменшити рівень зараження.

В Австралії вперше за 5 місяців не зафіксували нових випадків коронавірусу.