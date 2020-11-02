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Експрем'єрка Молдови Санду випереджає Додона в першому турі президентських виборів

Другий тур має відбутися 15 листопада.

Експрем'єрка Молдови Санду випереджає Додона в першому турі президентських виборів
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Колишня прем'єр-міністр Молдови, кандидат від партії "Дія та солідарність" Майя Санду виграє перший тур президентських виборів після підрахунку 98,32% бюлетенів. Згідно з даними ЦВК Молдови, за неї проголосували 34,65% виборців, за чинного президента Ігоря Додона віддали свої голоси 33,89%.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

За даними ЦВК, жоден із кандидатів не отримав 50% голосів. Це означає, що відбудеться другий тур. Він має бути призначений на 15 листопада.

Кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,93% голосів, а кандидат від партії "Шор" Віолета Іванова - на четвертому з 7,3%.

Нагадаємо, у неділю, 1 листопада, в Молдові пройшли президентські вибори. На посаду претендували чинний президент Додон і семеро його суперників. Головною суперницею Додона вважали Санду.

Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю". 

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