У Киргизстані оголосили дату дострокових виборів президента

Центральна виборча комісія Киргизстану оголосила дату позачергових виборів президента країни після відставки попереднього голови держави Сооронбая Жеенбекова.

Ці вибори мають відбутися 10 січня 2021 року, передає Радіо Свобода з посиланням на ЦВК країни.

21 жовтня у Киргизстані назвали дату повторних виборів. Парламентські вибори 4 жовтня були визнані такими, що не відбулися внаслідок порушення процесу голосування. Повторні вибори в парламент призначено на 20 грудня. Тоді ж повідомили, що дострокові вибори президента можуть орієнтовно відбутися 17 січня 2021 року.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних із підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. У ніч на 6 жовтня прихильники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Садира Жапарова затвердили на посаді прем'єр-міністра.

15 жовтня у відставку подав президент країни Сооронбай Жеенбеков. Його обов'язки мав виконувати спікер парламенту, але і він подав у відставку. Відтоді виконання обов'язків президента було покладено на Жапарова.

Верховний суд Киргизстану 20 жовтня виправдав Садира Жапарова за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади у 2012 році. До звільнення протестувальниками з колонії він відбував покарання за звинуваченнями у захопленні заручника та в інших злочинах.