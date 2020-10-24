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У Киргизстані оголосили дату дострокових виборів президента

Ці вибори мають відбутися 10 січня 2021 року.

У Киргизстані оголосили дату дострокових виборів президента
Здание правительства, известное как Белый дом, после захвата протестующими в Бишкеке, 7 октября 2020 года
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія Киргизстану оголосила дату позачергових виборів президента країни після відставки попереднього голови держави Сооронбая Жеенбекова.

Ці вибори мають відбутися 10 січня 2021 року, передає Радіо Свобода з посиланням на ЦВК країни.

21 жовтня у Киргизстані назвали дату повторних виборів. Парламентські вибори 4 жовтня були визнані такими, що не відбулися внаслідок порушення процесу голосування. Повторні вибори в парламент призначено на 20 грудня. Тоді ж повідомили, що дострокові вибори президента можуть орієнтовно відбутися 17 січня 2021 року.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних із підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. У ніч на 6 жовтня прихильники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Садира Жапарова затвердили на посаді прем'єр-міністра.

15 жовтня у відставку подав президент країни Сооронбай Жеенбеков. Його обов'язки мав виконувати спікер парламенту, але і він подав у відставку. Відтоді виконання обов'язків президента було покладено на Жапарова.

Верховний суд Киргизстану 20 жовтня виправдав Садира Жапарова за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади у 2012 році. До звільнення протестувальниками з колонії він відбував покарання за звинуваченнями у захопленні заручника та в інших злочинах.

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