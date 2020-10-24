США провели навчання у Німеччині, відпрацьовували сценарій війни, - ЗМІ

Європейське командування збройних сил США провело секретні навчання, в ході яких перевіряли здатність штабу в Штутгарті (Німеччина) мобілізувати сили союзників по НАТО у разі війни. Про це повідомило видання Stars and Stripes, посилаючись на американських військових.

Командно-штабні навчання Austere Challenge 2021 (Суворий виклик 2021) проходили з 19 по 23 жовтня. У них задіяли близько 4400 військовослужбовців з частин збройних сил США і НАТО.

"Вони [навчання] мають широку спрямованість. Було б справедливо сказати, що ми працюємо над безліччю проблем", - сказав директор з навчань Європейського командування генерал-майор Джон Бойд.

У командуванні відзначили, що під час маневрів відпрацьовували об'єднання наземних, морських, повітряних, кібер і космічних ресурсів союзників в разі конфлікту.

"Навчання проходить в період повсюдної стурбованості військових у зв'язку із загрозою з боку Росії", - відзначило видання.

Європейське командування проводить навчання Austere Challenge з 1990-х років, але після закінчення холодної війни вони стали менш інтенсивними через зникнення перспективи конфлікту в Європі. За останні п'ять років навчання Austere Challenge стали більш масштабними.

Раніше повідомляли, що НАТО планує створити у Німеччині космічний центр, який буде стримувати загрозу з Росії та Китаю.