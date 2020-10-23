Китай вимагає від Великобританії не пропонувати громадянство жителям Гонконгу

За даними британського Генерального консульства в Гонконгу, 2,9 мільйона людей мають на це право.

Китай звернувся до Великої Британії з вимогою "негайно виправити свої помилки" після того, як Сполучене Королівство підтвердило свій план запропонувати шлях до британського громадянства майже трьом мільйонам людей у Гонконзі.

Попередження надійшло від гонконгівського підрозділу МЗС Китаю, повідомляє ВВС.

Пропозиція була зроблена в липні, коли Пекін наклав на колишню британську колонію суворий закон про національну безпеку.

Британська пропозиція не для всіх жителів Гонконгу, а лише для тих, хто має британський закордонний паспорт. Отримати громадянство можуть тільки ті, хто народився до передачі території Китаю в 1997 році.

Зараз близько 300 000 людей мають паспорт BNO. За даними британського Генерального консульства в Гонконгу, 2,9 мільйона людей мають на це право.

Раніше Пекін вимагав від Британії не втручатися у "внутрішні питання".

"Однак критики заявляють, що новий закон про візи не захистить молодих демократичних протестувальників, які народилися після 1997 року і на яких головним чином націлений закон про безпеку. Закон, спрямований на сецесію, диверсію та тероризм із покаранням до довічного ув'язнення, був запроваджений у липні у відповідь на неодноразові акції протесту в Гонконгу, що вимагають більшої демократії та меншого китайського впливу", - пише ВВС.

Нагадаємо, криза в Гонконгу почалася в червні 2019 року. Жителі цієї колишньої британської колонії виступили проти нового законопроєкту про екстрадицію, що передбачав можливість видачі гонконгівців владі центрального Китаю. Законопроєкт відкликали, але протестний рух не вщух - його учасники виступають проти скорочення свобод і вимагають проведення демократичних реформ.

Епідемія коронавірусу призвела до тимчасового припинення вуличних протестів у країні. Але у травні протести поновилися.