США завдали авіаудару по Ідлібу, убито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" в цій країні.

Про це ввечері в четвер, 22 жовтня, заявила Бет Ріордан, речниця Центрального командування збройних сил США, передає DW.

Представниця збройних сил США не повідомила про число вбитих.

Сирійські ісламісти підтвердили удар дрона. За даними базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок авіаудару було вбито 14 ісламістів, серед яких шестеро ватажків та п'ятеро іноземців.

За даними центру, який спирається на дані мережі інформаторів у Сирії, двоє з убитих належали до "Хайят Тахрір аш-Шам" - угруповання, до якого увійшло і "Джебхат ан-Нусра", колишнє відділення "Аль-Каїди" в Сирії. Авіаудару з дрона було завдано неподалік від міста Салкін по намету, в якому відбувалася зустріч.

Місто Салкін розташоване у провінції Ідліб, що залишається осередком спротиву режиму Башара Асада в Сирії. При цьому серед опонентів урядових військ домінує саме "Хайят Тахрір аш-Шам". Утім у регіоні представлені й інші групи як ісламістів, так і поміркованої опозиції.

Комісія ООН, яка розслідувала бойові дії в Ідлібі, що тривали з листопада минулого року, звинувачує у воєнних злочинах як армію Асада з російськими військовими, так і ісламістів. Так, сирійські урядові війська за підтримки повітряно-космічних сил РФ завдавали удари по лікарнях, школах і ринках у провінції, що контролюється опозицією. Бойовиків "Хайят Тахрір аш-Шам" своєю чергою звинувачують у безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску.