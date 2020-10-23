Фото: PAP

Поліція Польщі застосувала перцевий газ і фізичну силу щодо сотень людей, які протестували у Варшаві проти рішення суду, яке майже повністю забороняє аборти.

Між мітингувальниками та поліцією сталися сутички біля будинку віцепрем'єр-міністр Ярослава Качинського, передає ВВС.

Це сталось після того, як Конституційний суд Польщі заборонив аборти. Постанова суду призвела до акцій протесту по всій Польщі. У четвер ввечері протести пройшли у Кракові, Лодзі та Щецині.

Фото: РАР Протести у Варшаві проти заборони абортів

Фото: PAP

Фото: PAP

У Варшаві сотні людей рушили від суду до будинку Ярослава Качинського, який очолює панівну партію "Право і справедливість", щоб висловити своє обурення рішенням суду. Деякі протестувальники тримали свічки або несли таблички із написом "тортури".

Обмеження щодо коронавірусу передбачають публічні зібрання у Варшаві лише за участю 10 людей. Поліція заявила, що правоохоронці застосовували перцевий спрей і фізичну силу, коли деякі учасники акцій жбурляли каміння та намагалися розірвати кордон навколо будинку.

Прессекретар поліції повідомив про затримання 15 людей.

Протест розійшовся після опівночі. Організатори закликали до подальших мітингів у п'ятницю, 23 жовтня.

Правозахисні організації закликали уряд не посилювати обмеження. Уповноважена Ради Європи з прав людини заявила, що рішення суду ознаменувало "сумний день для прав жінок". "Скасування підстави для майже всіх законних абортів у Польщі означає заборону та порушує права людини", - написала Дуня Міятович у Twitter.

Польське законодавство про аборти і до ухвалення цього рішення було одним з найсуворіших у Європі.

У законі 1993 року передбачено три умови легальності аборту: якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері; якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю, і якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.

Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму" в інші європейські держави, а також існування в країні "абортивного підпілля".