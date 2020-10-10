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​Німеччина і Польща вводять нові карантинні обмеження через COVID-19

Буде обмежена робота закладів та магазинів.

​Німеччина і Польща вводять нові карантинні обмеження через COVID-19
Фото: EPA/UPG

Німеччина і Польща ввели нові обмеження, щоб сповільнити поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляєє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

Так, бари і ресторани в Берліні будуть закриватись о 23:00. Цей захід діятиме до 31 жовтня. Аналогічні обмежувальні заходи набудуть чинності в фінансовій столиці Німеччини Франкфурті-на-Майні. Крім того, обмежать години роботи всіх магазинів. Виняток - аптеки і станції заправки автомобілів.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що тим містам, де фіксується високий показник заражень, буде відведено близько 10 днів для того, щоб уповільнити швидкість поширення COVID-19. В іншому випадку їм доведеться ввести жорсткі обмежувальні заходи.

У Польщі громадян зобов'язали носити маски у всіх громадських місцях. За останню добу там виявили рекордно високу для країни кількість заражень - понад 4 тис. випадків

Раніше повідомлялося, що і в Чехії розглядають можливість введення режиму ізоляції, оскільки темпи зараження населення COVID-19 за останні дні прискорилися. Четвертий день поспіль у цій країні реєструють рекордно високу кількість заражень - понад 8,6 тис. випадків.

У Британії експерти в сфері охорони здоров'я закликають носити маски всіх співробітників офісів у тому випадку, якщо вони перебувають у приміщенні не одні.

У Португалії за останню добу виявили рекордно високу кількість заражень за весь час пандемії - 1646. В останні дні в цій країні реєструють все більше і більше заражених, в четвер минулого тижня їх кількість уперше перевищила 1 тис. з квітня цього року.

Нагадаємо, іспанська столиця Мадрид стала першим великим містом у Європі, у якому запровадили повторний локдаун.

Втім 9 жовтня Верховний суд Мадрида скасував рішення Міністерства охорони здоров'я про закриття міста на карантин і про введення обмежень на пересування в столиці і ще у дев'ятьох муніципалітетах регіону. Після цього уряд Іспанії на позачерговому засіданні оголосив у Мадриді карантин терміном на 15 днів. Це максимальний термін, який дозволяє уряду Конституція.

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