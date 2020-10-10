Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
У Бейруті пролунав новий потужний вибух
У Бейруті пролунав новий потужний вибух
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
ГоловнаСвіт

TikTok заблокували у Пакистані

Влада країни вважає, що у соцмережі поширюють "аморальний" та "непристойний" контент.

TikTok заблокували у Пакистані
Фото: phys.org

Пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив, що заблокував китайську соцмережу й додаток TikTok через неможливість відфільтрувати "аморальний" та "непристойний" контент. Про це пише The Verge.

Регулятор запевняє, що таке рішення засноване на скаргах мешканців країни. Якщо розробники програми переглянуть свою політику, Пакистан готовий скасувати заборону.

Водночас представники додатку відзначили, що дотримуються норм закону тих країн, де живуть його користувачі. І додали, що будуть надалі працювати з владою Пакистану для врегулювання цього питання.

Востаннє Пакистан попередив TikTok про можливість блокування у липні. Соцмережу попросили фільтрувати контент. Тоді в управлінні телекомунікацій заявили, що в разі невиконання вимог заборонять соцмережу назавжди.

Заборона TikTok у Пакистані запроваджена через кілька місяців після того, як була заблокована сінгапурська платформа прямих трансляцій Bigo Live, а YouTube попередили про потребу фільтрування "вульгарності та ненависті".

Пакистанські правозахисники назвали це спробою обмежити вільний потік інформації в інтернеті.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США з 20 вересня заборонило транзакції через мобільні додатки WeChat та TikTok, згідно з указом президента Дональда Трампа. Однак суд зобов'язав адміністрацію Трампа відкласти цю заборону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також