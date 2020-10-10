TikTok заблокували у Пакистані

Влада країни вважає, що у соцмережі поширюють "аморальний" та "непристойний" контент.

Пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив, що заблокував китайську соцмережу й додаток TikTok через неможливість відфільтрувати "аморальний" та "непристойний" контент. Про це пише The Verge.

Регулятор запевняє, що таке рішення засноване на скаргах мешканців країни. Якщо розробники програми переглянуть свою політику, Пакистан готовий скасувати заборону.

Водночас представники додатку відзначили, що дотримуються норм закону тих країн, де живуть його користувачі. І додали, що будуть надалі працювати з владою Пакистану для врегулювання цього питання.

Востаннє Пакистан попередив TikTok про можливість блокування у липні. Соцмережу попросили фільтрувати контент. Тоді в управлінні телекомунікацій заявили, що в разі невиконання вимог заборонять соцмережу назавжди.

Заборона TikTok у Пакистані запроваджена через кілька місяців після того, як була заблокована сінгапурська платформа прямих трансляцій Bigo Live, а YouTube попередили про потребу фільтрування "вульгарності та ненависті".

Пакистанські правозахисники назвали це спробою обмежити вільний потік інформації в інтернеті.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США з 20 вересня заборонило транзакції через мобільні додатки WeChat та TikTok, згідно з указом президента Дональда Трампа. Однак суд зобов'язав адміністрацію Трампа відкласти цю заборону.