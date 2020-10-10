Вірменія та Азербайджан домовились про припинення вогню

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Вірменія та Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня. Про це повідомляє Інтерфакс.

Сторони домовилися за чотирма пунктами:

Припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв міжнародного Червоного Хреста. Конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до субстантивних переговорів з метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання. Сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу.

Пункти домовленості зачитав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після тристоронніх консультацій.

Перемовини міністрів закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії почалися у п'ятницю в Москві і закінчилися в ніч на суботу. Вони тривали більше 10 годин.

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканян і Джейхун Байрамов прибули до Москви в п'ятницю на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів та ввели воєнний стан.

4 жовтня Азербайджан повідомив, що вірменська армія завдала удару по місту Гянджа. 9 жовтня Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

У НАТО вважають, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабаху не існує. Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули більше 50 цивільних осіб.