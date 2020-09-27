У Нагірному Карабаху почались бойові дії

Азербайджан заявив про початок контрнаступу по всій лінії фронту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час ектреного звернення до нації

Армія Азербайджану почала контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху. Про це у неділю, 27 вересня, повідомили у Міністерстві оборони країни.

За версією Міноборони Азербайджану 27 вересня близько 06:00 армія Вірменії обстріляла позиції азербайджанської армії з великокаліберних гармат, мінометів і артилерійських установок.

"Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташованих на передній лінії і у глибині оборони противника, знищують їх", – йдеться у повідомленні.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив з екстреним зверненням до нації.

"В результаті обстрілу вірменських військових є втрати серед азербайджанських військових і цивільного населення. Азербайджан не залишить без відповіді дії Вірменії. В даний час по позиціях противника наносяться удари, знищена військова техніка", – сказав президент.

У Міноборони заявили, що до цього часу азербайджанські військові знищили на різних напрямках 12 зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів ППО Вірменії.

Під час бойових дій вірменські військові збили бойовий вертоліт ВПС Азербайджану, його екіпаж вижив.

Доступ до інтернету в Азербайджані обмежили для "запобігання широкомасштабної провокації Вірменії".

Раніше Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що Азербайджан завдав ракетних ударів по населених пунктах Нагірного Карабаху, внаслідок яких є жертви серед цивільного населення.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що уряд країни розгляне питання про введення часткового воєнного стану.

"Відповідальність за зіткнення лежить на військовому керівництві Азербайджану", - написала прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Нагадаємо, чергове загострення у регіоні почалося 21 вересня після загибелі сержанта азербайджанської армії. У липні цього року обидві країни зазнали втрат внаслідок обміну ударами.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. За час збройного конфлікту, який продовжується зі змінною інтенсивністю, загинули десятки тисяч людей.

Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени.