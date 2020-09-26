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Білоруська влада намагається через суд заборонити діяльність порталу Tut.by

У виданні певні, що їхній сайт не заблокують.

Білоруська влада намагається через суд заборонити діяльність порталу Tut.by

Міністерство інформації Білорусі подало до суду позов про припинення діяльності опозиційного видання Tut.by - одного з найпопулярніших новинних порталів країни. Про це видання повідомило в п'ятницю, 25 вересня.

Підставою для позову стали попередження, які Міністерство інформації винесло раніше. Починаючи з 7 серпня, їх було чотири. Вони стосувалися, зокрема, матеріалів про порушення на президентських виборах і затримання доньки редактора видання.

Якщо позов буде задоволений, Tut.by позбудеться статусу ЗМІ. Цей статус дозволяє співробітникам видання "на законних підставах бути присутнім в районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію".

Засідання за позовом відбудеться 8 жовтня в Економічному суді Мінська.

У виданні певні, що навіть якщо суд задовольнить вимогу позивача, Tut.by зможе продовжити свою роботу, оскільки "процедура не передбачає блокування сайту".

Реєстрація інтернет-ресурсу в якості ЗМІ в Білорусі є добровільною. Видання Tut.by засноване у 2000 році, у статусі ЗМІ портал був зареєстрований в січні 2019 року. Видання активно висвітлює протести після виборів президента, переможцем яких ЦВК назвав Олександра Лукашенка.

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