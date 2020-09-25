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У Парижі невідомий з ножем напав на 4 людей поруч з колишньою редакцією Charlie Hebdo

Двоє з чотирьох поранених знаходяться у важкому стані.

У Парижі невідомий з ножем напав на 4 людей поруч з колишньою редакцією Charlie Hebdo
Фото: ALAIN JOCARD / AFP

У Парижі невідомий чоловік поранив ножем чотирьох людей поблизу колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

Про це повідомили AFP та BFMTV з посиланням на поліцію.

Зловмисник напав на людей вранці 25 вересня в 11 окрузі Парижа, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

Двоє з чотирьох поранених знаходяться у важкому стані.

Нападник та його спільник втекли з місця подій, поліція оголосила розшук. Одного з нападників затримали поблизу Бастилії.

Правоохоронці оточили район злочину. На місце прибули значні сили поліції, пожежники та медики. Також повідомлялося, що у кварталі виявили підозрілий пакунок.

Нагадаємо, журнал Charlie Hebdo відомий своєю провокаційною сатирою. Популярність він набув після збройного нападу на редакцію 7 січня 2015 року, коли загинули 12 осіб. Напад здійснили брати Шериф і Саїд Куаші, які заявили про свою приналежність до угруповання "Аль-Каїда".

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