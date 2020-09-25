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Племінниця Трампа звинуватила його у шахрайстві зі спадщиною

Позов був поданий за менш ніж шість тижнів до виборів президента США.

Племінниця Трампа звинуватила його у шахрайстві зі спадщиною
Фото: EPA/UPG

Племінниця президента США Дональда Трампа Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, що звинувачує главу Білого дому, його сестру та брата у викраденні десятків мільйонів доларів спадщини.

Про це повідомляє CNBS.

"Для Дональда Дж. Трампа, його сестри Маріанни та їх покійного брата Роберта шахрайство було не просто сімейним бізнесом - це був спосіб життя", - йдеться у позові.

Зокрема, Мері Трамп звинувачує президента США, його сестру Маріанну Трамп та брата Роберта Трампа у крадіжці десятків мільйонів доларів, що залишилися у спадщині після смерті її діда. Позов був поданий за менш ніж шість тижнів до виборів президента США.

Перед цим Мері Трамп опублікувала книгу, яка критично описує Дональда Трампа. Брат президента США намагався через суд заблокувати випуск книги, однак позов відхилили.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що результати цьогорічних виборів президента можуть потрапити до Верховного суду.Він ставить під сумнів проведення голосування поштою. 

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