Суд у США зобов'язав відкласти заборону на завантаження TikTok або терміново надати обґрунтування цього рішення

У США суд зобов'язав адміністрацію президента Дональда Трампа відкласти заборону на завантаження китайського додатку TikTok або до 12 години п'ятниці надати юридичні документи із обґрунтуванням цього рішення.

Заборона на завантаження додатку була введена наказом Міністерства торгівлі для виконання розпорядження Трампа. Про це пише The Hill.

Заборона мала набути чинності ще в минулу неділю, однак згодом її відтермінували на тиждень.

Нагадаємо, американська влада вважає, що TikTok загрожує нацбезпеці: нібито додаток збирає дані про користувачів і передає їх китайським спецслужбам. У ЦРУ підтвердили, що розробники дійсно можуть отримувати доступ до смартфонів користувачів TikTok, однак не знайшли доказів, що такі дані надходили до влади КНР.

У серпні Трамп під загрозою заборони додатку зажадав продати TikTok будь-якій американській компанії до 15 вересня. Серед потенційних покупців була компанія Microsoft спільно з торговою мережею Walmart, а також IT-гігант Oracle. Саме останній і збирається придбати TikTok.

Також влада США заборонила використання китайського месенджера WeChat.

У вересні американський президент заявив, що угода між ByteDance, якій зараз належить TikTok, і Oracle не відбудеться, якщо китайська компанія збереже контрольний пакет акцій в американському сегменті відеосервісу.

21 вересня У США федеральний суд заборонив указ президента Дональда Трампа про блокування китайського месенджера WeChat.