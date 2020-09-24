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У США поліцейські отримали вогнепальні поранення на протесті через вбивство афроамериканки правоохоронцями

Мітингувальники вийшли на вулиця після рішення суду.

Фото: Скріншот Fox News
У США в місті Луїзвілль два правоохоронці отримали вогнепальні поранення під час протесту через рішення суду щодо вбивства афроамериканки Бріонни Тейлор, яке трапилося ще навесні цього року. 

Про це повідомляє Politico.

У березні троє поліцейських приїхали до будинку Тейлор через підозру, що там зберігаються наркотики. Друг дівчини відкрив стрілянину, потім почала стріляти поліція. Тейлор була вбита під час сну.

Учора суд визнав винним тільки одного поліцейського з трьох. Інші двоє не отримали звинувачень, що й спричинило масові протести.

За словами тимчасового очільника поліції Луізвілля Роберта Шредера, життю пораненим поліцейським нічого не загрожує. Одному з ним потрібна операція.

Фото: Скріншот Fox News

Він заявив, що поліцейські були поранені під час перевірки повідомлення про стрілянину на перехресті.

Нагадаємо, що в липні цього року після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцією в Міннеаполісі, по США прокотилася хвиля протестів, багато з яких переросли в заворушення і погроми.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж". 

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