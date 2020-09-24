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​Польським віце-прем'єром може стати Ярослав Качинський, - віце-спікер Сейму

Остаточне рішення про зміни в уряді має затвердити керівництво партії "Право і справедливість".

​Польським віце-прем'єром може стати Ярослав Качинський, - віце-спікер Сейму
Ярослав Качинський
Фото: EPA/UPG

Очільник правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський можливо увійде до складу польського уряду

Про це заявив віце-спікер Сейму від партії ПіС Ришард Терлецький, повідомляє Onet.pl.

"Все вказує на те, що Ярослав Качинський буде в уряді" - сказав він, уточнивши, що Качинський обійме посаду віце-прем’єра і займатиметься наглядом над міністром юстиції Збігнєвом Зьобро.

"Це зручний, безпечний вихід для нас в поточній ситуації. Я сподіваюся, що міністерство юстиції буде ще більш ефективним", - додав Терлецький.

Остаточне рішення про зміни в уряді має затвердити керівництво правлячої партії, яке збереться для цього найближчим часом.

За неофіційною інформацією ЗМІ, Качинський має стати головою нового комітету з безпеки. Під його керівництвом працюватимуть Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. 

Переформатуваня уряду Польщі може відбутися внаслідок конфлікту між міністром юстиції Збігнєвом Зьобро, який представаляє в уряді партію "Солідарна Польща" та Ярославом Качинським, лідером партії "Право і справедливість"

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав ім’я нового міністра закордонних справ.

У липні у Польщі відбулися президентські вибори, перемогу в яких з мінімальною перевагою здобув Анджей Дуда. Опозиція оскаржила їх результати, однак, 3 серпня Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди.

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