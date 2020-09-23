Польща заявила про нелегітимність Лукашенка

Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом Білорусі незалежно від того, якою була його інавгурація.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Польщі.

"МЗС бере до уваги сьогоднішні події в Білорусі. Президент, обраний на недемократичних виборах, не може вважатися законно виконуючим обов'язки незалежно від того, чи була його присяга таємною чи офіційною", - йдеться у повідомленні польського МЗС у Twitter.

MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Białorusi.



Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 23, 2020

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Після інавгурації Лукашенка почалися масові акції, є затримані.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Литва і Німеччина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС проведе додаткові наради та консультації, щоб визначити позицію стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка.