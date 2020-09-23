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Польща заявила про нелегітимність Лукашенка

Раніше визнавати Лукашенка президентом Білорусі відмовилися Литва і Німеччина.

Польща заявила про нелегітимність Лукашенка
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом Білорусі незалежно від того, якою була його інавгурація.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Польщі.

"МЗС бере до уваги сьогоднішні події в Білорусі. Президент, обраний на недемократичних виборах, не може вважатися законно виконуючим обов'язки незалежно від того, чи була його присяга таємною чи офіційною", - йдеться у повідомленні польського МЗС у Twitter.

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Після інавгурації Лукашенка почалися масові акції, є затримані.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Литва і Німеччина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС проведе додаткові наради та консультації, щоб визначити позицію стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка.

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