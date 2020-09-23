Очень циничная ООН, или 75 лет ни войны, ни мира

Выступления лидеров государств-основателей Организации Объединённых Наций показали, что в ближайшие годы мир будет жить в условиях постоянной торговой, экономической, идеологической, культурной, технологической и эпидемиологической борьбы. Лидеры пяти стран-основательниц ООН друг друга если не ненавидят, то уж точно не воспринимают в качестве партнеров . А сам по себе институт ООН явно устарел и более не является инструментом решения проблем, наоборот – скорее, механизмом распределения богатств, полученных от тех или иных кризисов.

Фото: EPA/UPG Генсек ООН Антониу Гутерриш выступает на 75-й Генеассамблее ООН, Нью-Йорк, 22 сентября 2020

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш правильно обозначил: «Мир движется в опасном направлении», при котором не выдержит того глобального экономического, политического и технологического раскола, который неизбежно приведет к военному противостоянию.

И хотя лидер КНР Си Цзиньпин публично заявил о том, что Пекин «не намерен вести ни холодную, ни горячую войну с какой-либо страной», подразумевая под этим, конечно же, Соединённые Штаты, стало очевидно: мир расколот и не однополярен, что, по меньшей мере, несколько центров влияния пытаются пошатнуть мировые позиции соперничающих – пока ещё не институционализированных – блоков.

Фото: EPA/UPG

Есть Трамп, который публично – пускай и в рамках избирательной кампании – критикует Китай, создает препятствия для китайского бизнеса в США и по всему миру. Есть уже упомянутый Си Цзиньпин, точнее так – китайская власть, которая проводит глобальную экономическую экспансию, ограничивая влияние США в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке (что особенно болезненно для Вашингтона). Отдельно стоит Россия с президентом Путиным, который за счёт силового блока страны видоизменяет политический европейский (и не только) ландшафт и создает напряжение на Ближнем Востоке. Мы видим также попытку Франции Макрона занять лидирующие позиции в ЕС, потеснив на каком-то этапе – пусть и не экономически – Германию; для этого глава Республики участвует в позиционных альянсах как с Трампом, так и с Путиным. И, конечно же, наблюдаем за Великобританией, чье противостояние с Евросоюзом может привести к разрушительным процессам в самом Королевстве.

Фото: EPA/UPG

В этой упрощенной картине мира ООН всем представляется как организация, способная стать арбитром и сохранить пускай и шаткий, но все же мир. При этом никто не говорит, что последняя уже давно превратилась в площадку, где во главу угла ставятся абсолютно меркантильные интересы тех или иных сторон (даже не всегда стран).

Организация Объединённых Наций создавалась с одной целью: не допустить очередной глобальной войны и вывести мировое сообщество из поствоенного бедственного состояния, проложить пути его дальнейшего развития. Если говорить уж совсем откровенно, то ключевая причина звучит намного проще: упредить любой возможный военный удар со стороны противника и вычислить его траекторию за счёт долгих дипломатических прений. При этом все понимали: подобный инструмент, как ООН, позволяет безболезненно поделить мир на сферы влияния, что и произошло во времена Холодной войны.

После окончания сего противостояния и распада Советского Союза остался лишь один центр, о сферах влияния более речь не шла. Произошло смешение всего и всех. В результате ООН выродилась в организацию, где не просто забалтываются проблемы, но и распределяется капитал, полученный от их неразрешения.

Фото: EPA/UPG

Банальный пример: ситуация с разработкой вакцины от коронавируса. Над её созданием работают США, Китай, Россия, Израиль, Франция, Швеция, Британия – точнее, отдельные частные корпорации, локализованные в этих государствах. ВОЗ, являющаяся частью ООН, в этом процессе – помимо всяких бюрократических процедур – практически не задействована. Всё решают столицы, не Организация. Однако на этапе представления, тестирования, выпуска и распределения включится глобальный бюрократ из ООН. И это уже будет чисто денежная история, история о разграничении влияния.

То же самое касается вопроса войны и мира, о котором все так любят говорить в последние пять – десять лет. Но мало кто осознает, что на войне зарабатываются деньги, что на миротворцах получаются колоссальные состояния. Что введение миротворческого контингента (любой разновидности) – это всегда заморозка конфликта, кража ресурса, криминал и, в конечном счёте, интеграция территорий на невыгодных условиях для страны, призывающей сию помощь. Для пущего понимания просто посмотрите на то, что творится в отдельных странах Африки, в том же Судане. А если вы взглянете на Демократическую Республику Конго, то увидите, что миротворцы ООН как зрители участвуют в продолжающейся гражданской войне.

Да не выгодно бюрократам из ООН прекращать конфликты, наводить мир и порядок в странах, заниматься равным распределением вакцин, богатств или чего-то ещё. За эти 75 лет ни войны, ни мира Организация сама превратилась в довольно сладкое место – в бизнес-корпорацию бюрократов.

Фото: EPA/UPG

Когда говорят о негативном опыте Лиги наций и указывают на эффективность ООН, многие забывают, что первая самоликвидировалась, потому что не смогла ничего противопоставить агрессии тоталитарных режимов. Да, она исключила СССР после нападения его на Финляндию, но промолчала при оккупации гитлеровскими войсками Чехословакии. А разве ООН не промолчала в Грузии, Украине, Сирии, Ливии, современном Афганистане – да где угодно? Молчать просто выгодно: это – гарантия крупной постоянной прибыли.

Сейчас нет гарантий, что ситуация не повторится. Собственно, многое уже повторяется. А ООН стала тем инструментом, который не может помочь сохранить мир. И неудивительно: ведь центры влияния изменились, их стало больше, а о реальных вызовах начали попросту забывать.