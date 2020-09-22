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У своєму виступі на Генасамблеї ООН Трамп не згадав про Україну і війну з Росією

Президент США розкритикував Китай та поговорив про мир на Близькому Сході.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН Трамп не згадав про Україну і війну з Росією
Фото: Скріншот відео

Президент США Дональд Трамп виголосив промову на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Відео його виступу опублікував "Голос Америки".

"Маю честь звернутися до ООН. Минуло 75 років з моменту Другої світової війни та створення цієї організації. Але знову ми приймаємо участь у великій глобальній битві. Ми відчайдушно б'ємося проти невидимого ворога - китайського віруса, який забрав незліковну кількість життів у 188 країнах", - почав свій виступ Трамп.

Він наголосив, що США "забезпечили найрішучішу мобілізацію з часів Другої світової війни". "Ми оперативно зробили велику кількість апаратів ШВЛ, завдяки чому ми можемо ділитися ними з нашими друзями та партнерами по усьому світу", - зазначив Трамп. Він також розповів про вжиті проти пандемії заходи та про прогрес США у винаходженні вакцини.

Трамп закликав світ притягнути до відповідальності Китай, який, за його словами, є відповідальним за поширення вірусу. Він також заявив, що КНР має вплив на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Президент США також звінуватив Китай у забрудненні навколишнього середовища.

Трамп перерахував внутрішні досягнення країни за часи своєї каденції. Серед іншого, він також згадав вихід із ядерного договору з Іраном, боротьбу з тероризмом, та досягнення мирних домовленностей на Близькому Сході.

Президент США також зазначив, що працює над закінченням війни в Афганістані.

Нагадаємо, минулого року на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Трамп заявив, що готовий до того, щоб знову заблокувати фінансову допомогу Україні в майбутньому, якщо країни Європи не почнуть робити свій внесок у її розвиток.

Перед цим, 29 серпня, Трамп попросив свою команду національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Однак, Адміністрація США зняла блокування цих коштів і направила понад $390 млн військової допомоги Україні.

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