Майже 70% громадян Італії на референдумі підтримали скорочення парламенту на третину

Рішення урізати кількість депутатів нижньої палати з 630 до 400 та верхньої - з 315 до 200 вже схвалив парламент.

Майже 70% італійських виборців підтримали рішення зменшити чисельність депутатів у двох палатах парламенту країни з 945 до 600.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на попередні результати недільного референдуму.

Референдум проводили разом з регіональними виборами 20 вересня. Ідею скоротити чисельність депутатів проштовхувала партія урядової коаліції "Рух п’яти зірок", стверджуючи, що зменшення парламенту скоротить витрати і покращить ефективність законодавчого органу. Італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо також заявив, що парламентарі матимуть менше привілеїв.

Представники інших партій дивляться на парламентську реформу без ентузіазму, а її критики кажуть, що вона "може зашкодити демократичним процесам".

Рішення урізати кількість депутатів нижньої палати з 630 до 400 та верхньої палати з 315 до 200 вже схвалив парламент Італії. Реформа набере чинності разом з наступними загальними виборами - у 2023 році.

Нагадаємо, у 2017 році колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з ініціативою проведення референдумів про автономію в усіх областях Італії.