Суд у Мінську залишив Марію Колесникову під вартою

21 вересня Мінський міський суд заслухав скарги захисту опозиціонерів Марії Колесникової та Іллі Салея на їхнє затримання.

Після засідання, яке тривало більше трьох годин, суд відхилив апеляції захисту, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

"Причини суддя не пояснив. Якщо ми отримаємо рішення, ми будемо продовжувати його оскаржувати у Верховному суді", - повідомила адвокат Колесникової Людмила Козак.

Колесникова брала участь у засіданні в режимі відеозв’язку. "Вона мала чудовий вигляд, була веселою, вітала всіх. І всі в залі відповідали їй бурхливими оплесками, що не сподобалось судді", - додала адвокат.

Зокрема,

Колесникова привітала свого батька Олексія та західних послів та дипломатів, які прибули на засідання та чекали винесення вироку. Дипломати мали значки "Свободу політичним в'язням".

Оскільки суд не задовольнив скаргу, подану адвокатом, член президії Координаційної ради Марія Колесникова залишиться в СІЗО.

Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі пред'явив Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет).

18 вересня Колесниковій продовжили арешт до 8 листопада.