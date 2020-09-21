У США суд заборонив виконання указу Трампа щодо блокування WeChat

У США федеральний суд заборонив указ президента Дональда Трампа про блокування китайського месенджера WeChat.

У рішенні судді Лорель Біллер йдеться, що ця заборона порушує Першу поправку Конституції про свободу слова. Про це пише CNN.

Позивачами є група американських користувачів WeChat. Суддя зазначає, що їхні докази свідчать про те, що WeChat є фактично єдиним засобом спілкування для багатьох, оскільки КНР забороняє інші додатки, а також тому, що носії китайської мови з обмеженим знанням англійської не мають альтернативи цьому месенджеру.

"І, як зазначають позивачі, існують очевидні альтернативи повній забороні, наприклад, заборона WeChat для використання урядовими установами, як це зробила Австралія, або вжиття інших заходів для вирішення питань безпеки даних", - зазначає суддя.

Нагадаємо, в суботу Трамп заявив, що схвалив угоду покупки TikTok корпорацією Oracle. За його словами, ця угода вирішить проблему національної безпеки США.

Міністерство торгівлі видало обмеження проти TikTok та WeChat, вони мали набути чинності учора ввечері, однак згодом обмеження проти TikTok відтермінували на тиждень.

Американська влада вважає, що TikTok загрожує нацбезпеці: нібито додаток збирає дані про користувачів і передає їх китайським спецслужбам. У ЦРУ підтвердили, що розробники дійсно можуть отримувати доступ до смартфонів користувачів TikTok, однак не знайшли доказів, що такі дані надходили до влади КНР.

У серпні Трамп під загрозою заборони додатку зажадав продати TikTok будь-якій американській компанії до 15 вересня. Серед потенційних покупців була компанія Microsoft спільно з торговою мережею Walmart, а також IT-гігант Oracle.

У вересні американський президент заявив, що угода між ByteDance і Oracle не відбудеться, якщо китайська компанія збереже контрольний пакет акцій в американському сегменті відеосервісу.

З 20 вересня Міністерство торгівлі США заборонило завантажувати TikTok. У компанії заявили, що оскаржуватимуть це рішення і зазначили, що готові співпрацювати з американським урядом.