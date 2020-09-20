Китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд

Власник відеосервісу TikTok китайська компанія ByteDance оцінила вартість додатку у $60 млрд, пише Reuters з посиланням на джерело.

Для управління бізнесом TikTok буде створена нова компанія TikTok Global. Вона забезпечуватиме роботу сервісу в США і більшості країн світу.

У компанії Oracle повідомили, що придбають 12,5% акцій TikTok Global і збережуть всі свої дані про користувачів США у своїй хмарі, щоб відповідати вимогам національної безпеки США.

Роздрібний гігант Walmart заявив, що візьме 7,5% акцій.

Якщо Oracle і Walmart погодяться на оцінку вартості сервісу у $ 60 млрд, то за 20% компанії вони заплатять $ 12 млрд. Але, за даними агентства, остаточна оцінка вартості поки не встановлена і ще може змінитися.

Напередодні президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента соціальної мережі TikTok корпорацією Oracle. Глава Білого дому відзначив, що це вирішує проблеми національної безпеки США. Крім того, це дозволить додатку продовжити роботу на території Сполучених Штатів.

Американська влада вважає, що TikTok загрожує нацбезпеці: нібито додаток збирає дані про користувачів і передає їх китайським спецслужбам. У ЦРУ підтвердили, що розробники дійсно можуть отримувати доступ до смартфонів користувачів TikTok, однак не знайшли доказів, що такі дані надходили до влади КНР.

У серпні Трамп під загрозою заборони додатку зажадав продати TikTok будь-якій американській компанії до 15 вересня. Серед потенційних покупців була компанія Microsoft спільно з торговою мережею Walmart, а також IT-гігант Oracle.

У вересні американський президент заявив, що угода між ByteDance і Oracle не відбудеться, якщо китайська компанія збереже контрольний пакет акцій в американському сегменті відеосервісу.

З 20 вересня Міністерство торгівлі США заборонило завантажувати TikTok. У компанії заявили, що оскаржуватимуть це рішення і зазначили, що готові співпрацювати з американським урядом.