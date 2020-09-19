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У Тайланді тисячі протестувальників вимагають реформу монархії та відставку уряду

Мітингувальники хочуть прийняття нової конституції.

У Тайланді тисячі протестувальників вимагають реформу монархії та відставку уряду
Фото: BangkokPost

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Бангкока з вимогою реформи монархії та відставки уряду.

Про це повідомляє Bangkokpost.

Демонстранти оголосили дводенну акцію: вони переночують в таборі перед тим, як в неділю вранці відправитися до Будинку уряду.

Вийти на акцію закликали студенти університету Таммасат в Бангкоку. За даними поліції, ввечері біля кампусу все ще залишається близько 15 тис. людей, а вдень їх було приблизно 30 тисяч.

Протесувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Очу та нову редакцію конституції.

Пост глави уряду Чан-Оча займає з 2014 року, коли в Тайланді стався військовий переворот.

Нагадаємо, у березні 2019 року у Таїланді пройшли перші парламентські вибори після військового перевороту 2014 року, в результаті якого до влади прийшов генерал Прают Чан-Оча.

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