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На "жіночому марші" у Мінську почались масові затримання (оновлено)

Затримання проводять омонівці, люди у військовій формі та цивільні у балаклавах.

Фото: tut.by

Оновлення 17:15. Силовики почали масово затримувати учасниць "жіночого маршу", передає TUT.by.

На вулиці Сурганова жінки стали у зчеплення, коли побачили автобуси та автозаки, з яких вибігають люди у військовій формі. Вони взяли мітингувальників в оточення.

Фото: tut.by

Люди вигукують "Жінок б’ють боягузи". За підрахунками журналістів, затримали близько 100 осіб.

Одній жінці під час затримання стало погано. 

Силовики заводять в автозаки занадто багато людей, декому довелось виходити. За менш ніж півгодини на вулиці майже не залишилось демонстрантів.

 

16:30. У Мінську в суботу, 19 вересня, проходить протестний "жіночий марш". Про це повідомляє TUT.by.

Сотні жінок зібралися біля Комаровського ринку в центрі білоруської столиці, потім почали рух прилеглими вулицями. До них приєднались колони з інших частин міста. 

В руках жінки тримають біло-червоно-білі прапори, парасолі і кульки. Деякі з них одягнені в яскравий одяг з блискітками, оскільки сьогоднішня акція заявлена як "блискучий марш".

У центрі столиці помітили силовиків в оливковій формі без знаків розпізнавання. На вулиці Сурганова двох мотоциклістів, які підтримують марш, намагались затримати невідомі у балаклавах.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Нагадаємо, минулого тижня під час недільного маршу протесту у Мінську силовики затримали понад 400 людей.

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