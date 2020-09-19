У США на вечірці влаштували стрілянину: двоє загиблих, 14 поранених

В американському місті Рочестер у штаті Нью-Йорк у ніч на 19 вересня сталася стрілянина на вечірці. Двоє людей загинули, 14 отримали поранення. Про це повідомляє телеканал ABC.

За даними поліції, загинула жінка і чоловік у віці від 18 до 22 років. 14 осіб доставили у дві місцеві лікарні.

Поліція не розголошує імена жертв. Правоохоронці опитують свідків, щоб отримати інформацію про те, як почалася стрілянина, і дізнатися більше про підозрюваного або підозрюваних.

По прибуттю на місце події поліцейські побачили, як близько 100 осіб тікали з місця стрілянини.

Нагадаємо, у Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію. Одного з відпочивальників доправлено до лікарні з поверхневим пораненням голови.