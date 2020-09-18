Байден назвав втручання Росії в американські вибори "порушенням суверенітету"

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв, що Росія заплатить за спроби втручання у вибори 2020 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN, передає "Голос Америки".

Байден назвав втручання у вибори "порушенням суверенітету" і наголосив, що, якщо він стане президентом США, а розвідувальне співтовариство знайде докази російського втручання, Москва "заплатить за це відповідну ціну".

Він не став вдаватися в подробиці, лише зазначив, що зараз було би "необачно" уточнювати деталі.

Нагадаємо, раніше директор ФБР Крістофер Рей попередив, що Росія продовжує спроби вплинути на вибори в США, намагаючись посіяти ворожнечу і очорнити Байдена через соцмережі і ЗМІ. За його словами, поки що йдеться про "шкідливий вплив", жодних атак на виборчу інфраструктуру, як це було в 2016 році, не зафіксовано.