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У Польщі заарештували 12 українців через нелегальне виробництво сигарет

Нелегальна фабрика діяла з листопада 2019 року.

У Польщі заарештували 12 українців через нелегальне виробництво сигарет
Фото: cbsp.policja.pl

У Великопольському воєводстві на заході Польщі правоохоронці викрили нелегальне виробництво сигарет. До діяльності нелегальної фабрики причетні 16 осіб, серед них 12 українців.

Про це повідомляє Центральне слідче бюро поліції Польщі (CBSP).

Під час обшуку на нелегальній фабриці виявили і вилучили 5,8 млн штук сигарет, приблизно 1,7 млн тонн тютюнової суміші й десятки піддонів з напівпродуктами. Правоохоронці зазначили, що сигарети незаконно виробляли там з листопада 2019 року. 

Правоохоронці також вилучили мільйон злотих (7,4 млн грн) готівкою та три автомобілі, включно з вантажівкою для доставки сигарет за межі Польщі.

Фото: cbsp.policja.pl

Фото: cbsp.policja.pl

За попередньою інформацією, діяльність нелегальної фірми завдала Польщі 6,5 млн злотих (4,4 млн грн) збитків. Однак, якщо сигарети продавали за кордоном, то втрати в частині акцизного збору, ПДВ та митних зборів можуть становити майже 40 мільйонів злотих (298 млн грн).

Районний суд у Познані обрав для причетних до оборудки запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під вартою на три місяці.

Нагадаємо, у липні за звинуваченням у корупції в Польщі затримали колишнього голову "Укравтодору" Славоміра Новака.

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