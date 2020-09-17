​Польща має намір заарештувати російських авіадиспетчерів, які працювали під час аварії літака з Качинським

Вони будуть оголошені в міжнародний розшук з подальшим вимогою видачі.

Слідча група Національної прокуратури Польщі звернулася до окружного суду Варшави з клопотанням про тимчасовий арешт трьох російських авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська під час аварії літака з польським президентом Лехом Качинським у 2010 році.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на прессекретаря відомства Єву Бялик.

"Слідча група Генеральної прокуратури звернулася до окружного суду району Варшава-Мокотов з клопотанням про тимчасовий арешт трьох авіаційних диспетчерів, які несли в 2010 році службу в аеропорту Смоленськ-Північний... Вони будуть оголошені в міжнародний розшук з подальшим вимогою видачі", - повідомила прессекретар.

Вона додала, що звинувачення, висунуті диспетчерам, стосуються умисного доведення до авіакатастрофи, що призвело до смерті великого числа людей.

У липні 2020 року польська комісія з повторного розслідування катастрофи літака заявляла, що трагедія сталася в результаті "навмисних дій". За словами комісії, причиною аварії стали два вибухи вибухових речовин (тротилу, пентріта та гексогену), які заклали в літак під час його ремонту в Росії, що підтвердили польська і британська лабораторії.

Росія не збирається видавати своїх громадян Польщі. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Відповідно до Конституції країни, Російська Федерація не видає своїх громадян іноземним державам. Це заборонено Основним законом країни", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи повідомлення про заочний арешт диспетчерів.

"Даний шлях тупиковий, він ніякої перспективи не має", - додав він.

Нагадаємо, в результаті авікатастрофи літака Ту-154 в Смоленську загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства - всього 96 осіб. Встановлено, що літак впав у результаті вибуху предмета, що був на борту.

Польща завершила розслідування причин катастрофи. Прокуратура звинуватила у ній російських диспетчерів. На думку польських правоохоронців, диспетчери, а також якесь "третя особа" навмисне спровокували катастрофу урядового лайнера.

У червні минулого року суд у Варшаві визнав ексглаву канцелярії прем'єра Польщі Томаша Арабського винним в недбалості під час організації польоту урядового літака в Смоленськ в 2010 році і засудив до 10 місяців ув'язнення.