У ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас констатував, що "Лукашенко продовжує шлях насильства і утисків".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та його оточення можуть бути внесені до санкційного списку ЄС в разі продовження насильства в країні.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Дипломат констатував, що "Лукашенко продовжує шлях насильства і утисків".

"В ЄС ми запропонували санкції проти винних. Якщо насильство продовжиться, ми маємо поширити заходи на значно більшу кількість людей, і ми також будемо говорити про Лукашенка", - повідомив голова МЗС Німеччини.

#Lukashenko geht weiter den Weg von Gewalt und Unterdrückung. In der EU haben wir sehr früh Sanktionen gegen Verantwortliche vorgeschlagen. Geht die Gewalt weiter, müssen wir die Maßnahmen auf erheblich mehr Personen ausweiten und es wird auch über #Lukashenko zu sprechen sein. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 16, 2020

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що чинна білоруська влада втратила легітимність. Тому політика Польщи наразі адресована білоруському суспільству.

Вчора під час виступу у Європарламенті високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.