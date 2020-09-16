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У ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас констатував, що "Лукашенко продовжує шлях насильства і утисків".

У ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями
Гайко Маас
Фото: EPA/UPG

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та його оточення можуть бути внесені до санкційного списку ЄС в разі продовження насильства в країні.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Дипломат констатував, що "Лукашенко продовжує шлях насильства і утисків".

"В ЄС ми запропонували санкції проти винних. Якщо насильство продовжиться, ми маємо поширити заходи на значно більшу кількість людей, і ми також будемо говорити про Лукашенка", - повідомив голова МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що чинна білоруська влада втратила легітимність. Тому політика Польщи наразі адресована білоруському суспільству.

Вчора під час виступу у Європарламенті високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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