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Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"

Берлін готовий виділити гроші на будівництво двох терміналів з прийому американського газу.

Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Фото: pikabu.ru

Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за газогін "Північний потік-2".

Німецька газета Zeit пише, що в обмін на відмову Вашингтона від санкцій Берлін готовий виділити гроші на будівництво двох терміналів з прийому американського скрапленого природного газу (СПГ).

Як зазначає видання, американські компанії хочуть поставляти свій газ на німецький ринок через термінали в портах Брюнсбюттель і Вільгельмсхафен.

"Натомість США забезпечать безперешкодне завершення будівництва і експлуатацію "Північного потоку-2"", - йдеться в пропозиції німецької сторони, направленій в серпні 2020 року міністром фінансів ФРН Олафом Шольцом своєму американському колезі Стівену Мнучіну.

Нагадаємо, світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку - 2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

6 вересня представник канцлера ФРН Ангели Меркель повідомив, що вона не виключає введення санкцій проти будівництва газопроводу, а 11 вересня очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що влада ФРН розглядає призупинення проєкту

Прем’єр-міністр Данії, через води якої проходить газопровід, запропонувала переглянути майбутнє “Північного потоку-2”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".

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