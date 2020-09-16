Йосіхіде Суга офіційно проголошений прем'єр-міністром Японії

Найближчим часом він має оголосити склад свого уряду.

Йосіхіде Суга офіційно обраний новим прем'єр-міністром Японії за результатами голосування парламенту.

71-річний голова владної Ліберально-демократичної партії міняє Сіндзо Абе, який оголосив про свою відставку у зв'язку зі станом здоров'я, пише CNN.

Сейм підтримав нового прем'єра 314 голосами з 465 у нижній палаті та 142 з 240 у верхній.

Тепер він має оголосити склад свого уряду, який, як очікується, переважно складатиметься з міністрів, котрі були призначені Абе. Після цього він складатиме присяну імператору Нарухіто.

Зазначається, що Суга був правою рукою Абе упроводовж 8-річного другого терміну правління прем'єра. Він був головним секретарем уряду та одночасно начальником штабу і прессекретарем.

Працював з Абе над впровадження "абеноміки" – економічної політики, покликаної стимулювати економіку Японії.

Нагадаємо, що за часів правління Сіндзо Абе його Ліберально-демократична партія зазнала великого успіху та перемогла на дострокових парламентських виборах, отримавши удвічі більше місць у Палаті представників порівняно з попередніми виборами.

У серпні Абе сказав, що йде у відставку через хронічне захворювання кишківника - коліт.

14 вересня Йосіхіде Суга переміг на виборах голови Ліберально-демократичної партії.