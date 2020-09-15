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Тихановська оцінила перспективи військового вторгнення Росії в Білорусь

Водночас, на думку Світлани Тихановської, Лукашенку не знадобиться військова допомога від Росії.

Тихановська оцінила перспективи військового вторгнення Росії в Білорусь
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська не вірить у реалізацію сценарію військової агресії Росії проти Білорусі. 

Про це вона повідомила в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

За її словами, росіяни не зрозуміють рішення свого уряду про введення військ у Білорусь. Крім того, ушосте проголошеному президентом Білорусі Олександру Лукашенко така допомога не знадобиться, вважає лідер опозиційного руху Білорусі.

"Ми цього не очікуємо, ми цього не хочемо, і ми дуже сподіваємося, що так не станеться. Напевно, на помилках вчаться, і щодо Білорусі таких дії з боку Росії не буде. Білоруси дружні абсолютно з громадянами Російської Федерації. Ми завжди були в чудових стосунках, і дуже не хочеться ці відносини псувати. Росіяни не зрозуміють такого рішення свого уряду як введення військ або надання військової допомоги Лукашенко. Більш того, Лукашенко така допомога не знадобиться, тому що у нас демонстрації носять абсолютно мирний характер, і ми впевнені, що такими вони і залишаться", - заявила Світлана Тихановська.

Вона також додала, що народ Білорусі виступить проти підписання угоди про поглиблену інтеграцію Росії та Білорусі в межах створення Союзної держави.

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Нагадаємо, що у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська заявила, що готова надати гарантії особистої безпеки президенту Білорусі Олександру Лукашенко у разі мирної передачі влади.

Вона також зазначила, що видані Росією кредитні кошти білоруська влада витрачає на розгони акцій протесту, арешти та екіпірування для ОМОНу.

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