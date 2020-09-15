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Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки у разі мирної передачі влади

За словами Світлани Тихановської, думка всіх білорусів має враховуватися в цьому питанні.

Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки у разі мирної передачі влади
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Якщо ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко піде з посади мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки. 

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua повідомила лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська.

За її словами, думка всіх білорусів має враховуватися в цьому питанні.

"Це все підлягає обговоренню. Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, звичайно така ймовірність є. Можна навіть сказати впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - заявила Тихановська. 

На уточнювальне запитання про те, чи все ж отримає Олександр Лукашенко гарантії безпеки, якщо піде з посади, Світлана Тихановська відповіла: "Так".

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Члени литовського Сейму зареєстрували резолюцію, якою пропонується визнати білоруську опозиційну діячку Світлану Тихановську єдиним законним президентом Білорусі.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час виступу у Європарламенті сьогодні заявив, що Європейський Союз не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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