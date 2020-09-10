Депутати Сейму Литви закликали визнати Тихановську єдиним законним президентом Білорусі

Члени литовського Сейму зареєстрували резолюцію, якою пропонується визнати білоруську опозиційну діячку Світлану Тіхановську єдиним законним президентом Білорусі.

Текст документу опублікований на сайті парламенту Литви.

Співавторами документу виступили 14 членів литовського Сейму. Документ закликає, зокрема:

"Підтримати Світлану Тихановську, обраного лідера народу Білорусі і Координаційної ради, створеної за її пропозицією, як єдиних законних представників білоруського народу, та проведення нових, прозорих і демократичних парламентських і президентських виборів в країні".

Окрім того, в резолюції пропонується оцінювати як злочин проти білоруського народу будь-які дії "незаконного лідера Білорусі Олександра Лукашенка", спрямовані на легітимацію його правління і укладення нових міжнародних угод з Росією, що обмежують суверенітет білоруського народу.

Документ закликає РФ не втручатися в зовнішню та внутрішню політику Білорусі. Пропонується також ввести санкції проти Росії та білоруської влади в разі спроби незаконним шляхом обмежити суверенітет країни проти волі білоруського народу. В разі проведення нових прозорих демократичних виборів пропонується надати Білорусі політичну, економічну, фінансову підтримку, а також спростити візовий режим з країною.

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Нагадаємо, білоруські опозиціонерки Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало номіновані на премію ім. Сахарова - відзнаку в галузі прав людини Європарламенту.