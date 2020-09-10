Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту в Іспанію зустрівся з нападаючим іспанського клубу "Альбасете" українським футболістом Романом Зозулею.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Міністр назвав Зозулю футбольної гордістю країни і розповів, що сьогодні згадував голи, які він забивав за збірну України.

"Але я хочу зараз сказати головне: Роман, Україна з вами. Коли вас несправедливо атакують і звинувачують, знайте, що це як у футболі - ви форвард там попереду, а позаду вас - вся команда. І ця команда позаду вас - це вся Україна", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що незалежно від того, в якому чемпіонаті Зозуля грає у футбол, він завжди залишається зі своєю країною.

На згадку про зустріч Зозуля подарував міністру футболку свого клубу з номером 9 і прізвищем Кулеба.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Нагадаємо, у грудні минулого року команду "Райо Вальєкано" оштрафували за образи на адресу Зозулі фанатами.

15 грудня 2019 року матч іспанської Сегунди між командами "Райо Вальєкано" і "Альбасете" (0:0) зупинили після першого тайму і не продовжували. Причиною стали образи фанатів господарів на адресу українця Зозулі. Вболівальники "Райо Вальєкано" ображали футболіста, називаючи нацистом, у зв'язку з чим "Альбасете" прийняв рішення не виходити на другий тайм після перерви.

Міністерство закордонних справ України закликало владу Іспанії і керівництво Королівської іспанської футбольної федерації відреагувати на цькування футболіста і заявило, що "ганебні образи так званих уболівальників співзвучні зі штампами роспропаганди". Також Зозулю підтримав президент Володимир Зеленський.