Навальний повністю отямився, – Insider (оновлено)

Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, отруєний речовиною типу "Новичок", повністю отямився.

Про це повідомляє Insider спільно з Bellingcat і Der Spiegel. З посиланням на джерела зазначається, що у вівторок Навальний повністю отямився, а його стан здоров'я кращий, ніж можна було очікувати в такій ситуації.

"Згідно з джерелом, для зустрічі з Навальним треба подолати три кордони охорони. Найвищий рівень безпеки було введено вчора після того, як стало зрозуміло, що Навальний усе пам'ятає", - йдеться в матеріалі.

Джерела видань також повідомили, що німецькі спецслужби готуються не тільки до фізичної загрози опозиціонеру, а й до "дезінформаційного шторму".

На думку лікарів, Навальному вдасться фізично відновитися принаймні на 90%, а психічно він відновився майже повністю.

Згодом інформацію про покращення здоров'я Навального підтвердило і видання Spiegel. Втім прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш у Twitter повідомила, що інформаця про значне поліпшення стану перебільшена.

"У зв'язку з останніми матеріалами про Олексія: про те, що він приходить до тями й реагує на оточуючих, ми повідомляли ще в понеділок, але в основному стаття дуже сильно перебільшена і містить багато фактичних неточностей", - написала вона.

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Нагадаємо, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

Учора Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Ймовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.