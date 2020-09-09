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Die Zeit: Навального отруїли новим видом "Новачка"

Вчені виявили залишки цієї речовини на руках Навального і на пляшці з водою, з якої він пив.

Die Zeit: Навального отруїли новим видом "Новачка"
Фото: twitter.com/johncusack

Результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це пише німецьке видання Die Zeit.

"Уряд Німеччини більше не має сумнівів в тому, хто стояв за атакою: це російська спецслужба на замовлення Кремля. Результати аналізів слідів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини, свідчать, що Навальний був отруєний новим, більш розвиненим типом хімічної зброї класу "Новачок" - варіантом, про який світ не знав до цієї атаки, але який вважається більш небезпечним і смертоносним, ніж всі відомі відгалуження проекту "Новачок", - йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, вчені виявили залишки цієї речовини на руках Навального і на пляшці з водою, з якої він пив.

"Цей новий варіант "Новачка" повинен працювати повільніше, ніж раніше відомий. В Німеччині підозрюють, що один з агентів російської внутрішньої секретної служби, ФСБ, що стежив за Навальним, або додав в чай отруту, спеціально переправлену спецслужбою, або використав її для обробки поверхні чашки", - пише видання.

Повідомляється, що Навальний мав загинути на борту літака.

"Те, що він все ще живий, кажуть в Берліні, пов'язане тільки з низкою щасливих обставин, таких як швидка реакція льотчика, який здійснив вимушену посадку, і лікарів в Омську, які негайно ввели Навальному антидот атропін", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

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