Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена Гебрева, - Der Spiegel

Фахівці клініки "Шаріте", які лікують російського політика Олексія Навального, запросили в Болгарії дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева. В отруєнні Гебрева підозрюють агентів ГРУ.

Про це йдеться у статті, опублікованій німецьким виданням Der Spiegel ввечері в середу, 26 серпня, передає DW.

Омелян Гебрев, котрий займається торгівлею зброєю, був госпіталізований 24 квітня 2015 року після того як втратив свідомість на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно тоді ж стало погано його синові і одному з топ-менеджерів компанії Гебрева. Всіх їх госпіталізували з ознаками важкого отруєння.

Згодом фахівці лабораторії в Гельсінкі, що спеціалізується на вивченні хімічної зброї, виявили в організмі Гебрева сліди нервово-паралітичної речовини типу "Новачок". Саме ця отрута була використана співробітниками російського Головного управління Генерального штабу (спецслужба, раніше відома як ГРУ) при замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в британському Солсбері в березні 2018 року.

За словами самого Гебрева, він міг становити інтерес для російських спецслужб, так як займався поставками зброї в Україну або в зв'язку з тим, що Росія хотіла отримати збройовий завод, контрольований його компанією.

Після замаху на його життя Гебрев провів близько місяця в лікарні. Через місяць після виписки він знову був госпіталізований з ознаками отруєння, але пережив і другий замах. Почувши про отруєння Скрипалів у Солсбері, Омелян Гебрев повідомив прокуратурі, що помітив схожість симптомів, які спостерігалися у Скрипалів, з його власними, пише Der Spiegel.

У результаті слідчим вдалося встановити, що один з агентів ГРУ, якого підозрюють у замаху на Скрипалів, в'їжджав у Болгарію незадовго до отруєння Гебрева. На початку 2020 року прокуратура Болгарії висунула проти трьох агентів ГРУ звинувачення в замаху на Гебрева.

"Той факт, що німецькі лікарі зв'язалися зі своїми болгарськими колегами по справі Навального, - інформація настільки ж логічна, наскільки і делікатна", - пише Der Spiegel. "Очевидно, вони (лікарі клініки "Шаріте", - ред.) вважають за можливе, що в обох випадках використовувалася або та сама, або дуже схожа речовина", - зазначають журналісти.

Згідно з першою інформацією, що надійшла з клініки "Шаріте", Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи інгібіторів холінестерази. У неї входять як органофосфати, так і інші субстанції.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він всеж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Зараз Навальний знаходиться в комі в берлінській клініці "Шаріте", фахівці якої говорять, що він був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.