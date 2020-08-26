Сьогодні вдень понад півтори тисячі людей зібралися в центрі Мінська.

Фото: TUT.by

Білоруські силовики розігнали учасників мирного протесту на площі Незалежності в Мінську, які зібралися сьогодні.

Про це повідомляє TUT.by.

Повідомляється, що сьогодні вдень понад півтори тисячі людей зібралися в центрі Мінська перед Червоним костелом. Присутні не порушували порядок і висловлювалися про ситуацію в Білорусі, використовуючи вільний мікрофон.

Близько 20:30 на площі Незалежності з'явився ОМОН, частина людей виявилася закрита в Червоному костьолі людьми зовні. На площі почалися затримання.

"Ті, кого міліція розігнала з площі, говорять, що це був саме розгін - людей не затримували і не били", - повідомив кореспондент видання.

За даними видання, дівчат, які потрапили в оточення міліції, відпустили, хлопців посадили в автозак.

"Там моя мама була, 50 років. Її відпустили. Говорила, людей навіть з зупинки забрали", - розповіла одна з учасниць мітингу.

Закритих в Червоному костьолі людей близько 40 хвилин протримали в приміщенні. Приблизно о 21:20 ОМОН поїхав. На площу прийшли люди з плакатами.

На відео також потрапив момент, коли ОМОНівець відбирає прапор у 72-річної активістки.

Нагадаємо, Верховний суд Білорусі відмовив трьом екс-кандидатам у президенти - Анні Канопацькій, Андрію Дмитрієву та Світлані Тихановській - у задоволенні скарг за результатами президентських виборів.