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США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю

США підозрюють російські установи у створенні і випробуванні хімічної та біологічної зброї.

США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі США оголосило про намір внести до санкційного списку три науково-дослідні інститути Росії.

Про це йдеться в документі Бюро промисловості та безпеки США.

В санкційному списку опинилися 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії, 48-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони РФ, ФГУП "Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології" ("Держндіохт").

В тексті документа сказано, що США мають підстави вважати 33-й ЦНДІ і Держндіохт пов'язаними з російською програмою розробки і випробування хімічної зброї, а 48-й ЦНДІ і його філії - з програмою створення біологічної зброї.

Внесення цих організацій до переліку міністерства торгівлі означатиме обмеження експорту, реекспорту і передачі товарів цих організацій особам і організаціям, які представляють ризики для національної безпеки і зовнішньополітичних інтересів США.

Нагадаємо, раніше США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння Олексія Навального.

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