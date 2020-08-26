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Заступник держсекретаря США прибув до Києва

Представник Держдепу 23-27 серпня з дипломатичною місією перебуває у Європі.

Заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біген прибув до Києва.

Про це інформує посольство США в Україні.

"Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - зазначається на сторінці посольства у фейсбуці.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

23 серпня в пресслужбі посольства США в Україні повідомляли, що заступник держсекретаря США Стівен Біген 24-27 серпня відвідає з дипломатичною місією столиці Литви, Росії, України та Австрії.

Зазначалося, що заступник Майка Помпео зустрінеться з вищими представниками влади у Вільнюсі, Москві та Києві, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань.

Біген також вирушить до Відня, щоб 27 серпня зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини.

Крім того, стало відомо, що в найближчі дні він повинен відвідати Росію, щоб обговорити з керівництвом Кремля ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, 23 серпня у Вільнюсі Біген зустрівся з екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською. Він закликав офіційну владу Білорусі прийняти посередництво ОБСЄ для врегулювання ситуації в країні.

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