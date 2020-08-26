Уряд погодив призначення голів Кіровоградської та Черкаської ОДА

Кабінет міністрів України на засіданні 28 серпня погодив призначення голів Кіровоградської та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

"Погодити призначення Назаренка Андрія Валерійовича - головою Кіровоградської ОДА; Сергійчука Сергія Івановича - головою Черкаської ОДА", - написав він.

Андрій Назаренко раніше працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку та начальником комунального підприємства "Pегіoнальна служба oхopoни і pеставpації пам'ятoк містoбудування та аpхітектуpи". 25 серпня Назаренко подав декларацію кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Його родин має у власності три квартири, одне машиномісце, земельну ділянку та авто Lexus 2016 року і Mercedes-Benz 2014 року. Також кандидат на посаду задекларував два годинники Rolex - свій та дружини.

Фото: declarations.com.ua

Сергій Сергійчук є колишнім співробітником СБУ. Одружений, має доньку. Володіє двома квартирами в столиці, садовим будинком та кількома земельними ділянками у Київській області. Має авто Land Rover 2015 року.

На цьому ж засіданні уряд погодив звільнення очільника Черкаської ОДА Романа Боднара, який перебуває на цій посаді з листопада минулого року. Глави ОДА звільняються і призначаються указом президента після погодження Кабміна.

Нагадаємо, що 25 червня ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь був затриманий за вимагання хабара у розмірі 1,8 млн гривень. Після цього Кабмін погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Міщенко є аграрієм, власником ряду аграрних компаній в області.

Однак через тиждень уряд передумав та відмовився рекомендувати Міщенка на цю посаду. Міністри дійшли висновку, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу.