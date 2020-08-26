Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
ГоловнаПолітика

​З'їзд "Слуги Народу" знову перенесли

У зв’язку з карантином для журналістів діють обмеження.

​З'їзд "Слуги Народу" знову перенесли
Фото: facebook/Слуга Народу

З'їзд політичної партії "Слуга Народу" перенесено на понеділок, 31 серпня.

Про це повідомила пресслужба партії.

"У понеділок, 31 серпня, о 14:30 відбудеться з'їзд партії «Слуга Народу». Місце проведення заходу – КВЦ «Парковий» (вул. Паркова, 16А), на даху будівлі. Реєстрація учасників розпочнеться о 13:00", - йдеться в повідомленні.

У програмі з'їзду: виступ президента Володимира Зеленського; промова голови партії Олександра Корнієнка; ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентація відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів; представлення кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині.

У пресслужбі партії зазначили, що у зв’язку з карантином для журналістів діють обмеження на акредитацію - по одній людині від видання та по одній знімальній групі від телеканалу.

Нагадаємо, раніше планувалося, що "Слуга Народу" проведе з'їзд 21 серпня, а потім - що 29 серпня. Потім вирішили провести захід у неділю, 30 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також