​З'їзд "Слуги Народу" знову перенесли

У зв’язку з карантином для журналістів діють обмеження.

З'їзд політичної партії "Слуга Народу" перенесено на понеділок, 31 серпня.

Про це повідомила пресслужба партії.

"У понеділок, 31 серпня, о 14:30 відбудеться з'їзд партії «Слуга Народу». Місце проведення заходу – КВЦ «Парковий» (вул. Паркова, 16А), на даху будівлі. Реєстрація учасників розпочнеться о 13:00", - йдеться в повідомленні.

У програмі з'їзду: виступ президента Володимира Зеленського; промова голови партії Олександра Корнієнка; ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентація відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів; представлення кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині.

У пресслужбі партії зазначили, що у зв’язку з карантином для журналістів діють обмеження на акредитацію - по одній людині від видання та по одній знімальній групі від телеканалу.

Нагадаємо, раніше планувалося, що "Слуга Народу" проведе з'їзд 21 серпня, а потім - що 29 серпня. Потім вирішили провести захід у неділю, 30 серпня.