Зеленський сподівається, що після президентства люди ним пишатимуться

"Для мене дуже важливо, щоб я міг спокійно ходити вулицями своєї країни".

Володимир Зеленський висловив сподівання, що після закінчення його терміну перебування на посаді президента України громадяни пишатимуться ним.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Зеленський зазначив, що "не має наміру ховатися від людей, як це робить більшість політиків наприкінці своєї кар’єри".

"Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат", - сказав президент.

Головною оцінкою своєї роботи на посаді він назвав те, що "завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно".

Зеленський наголосив, що окрім вирішення стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, він нагадав, що в країні триває війна.

Фото: president.gov.ua

"Війна на сході – вона не зупиняється, вона не як робочі дні – п'ять разів на тиждень. Війна – вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт", - додав президент.

Нагадаємо, шоумен Зеленський став президентом у 2019 році. Під час першого туру 31 березня, за нього проголосували 30,24 % виборців (5,7 млн осіб), у другому турі 21 квітня – 73,22 % (13,5 млн осіб). Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року.

Окрім "95 кварталу", яким Зеленський керував, він також був відомий як герой серіалу "Слуга народу", який вийшов на екрани в 2015 році. У центрі серіалу історія про звичайного вчителя історії Василя Голобородька (його грав Зеленський), який на хвилі популярності відеоролика з ним в інтернеті стає президентом України. У березні 2020 року, порівнюючи серіал з реальним президентством, Зеленський зазначав, що насправді "це дуже схоже", але реальна робота президента пов'язана з набагато більшими труднощами, ніж один сезон телевізійного шоу.

У травні 2020 року на пресконференції, присвяченої 100-денному перебуванню на посаді Зеленський зазначив, що хотів би, щоб під час його каденції в Україні побудували усі автодороги.

Він також наголошував, що має намір закінчити війну на Донбасі, чим неодноразово дорікав п'ятому президентові України Петру Порошенку. Під час свого виступу на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки Зеленський нагадав, що бойові дії тривають вже майже шість років. Він також обурився з приводу плану завершення війни на Донбасі, який напередодні опублікували на сайті Мюнхенської конференції, а потім видалили.