Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" разом з громадськими діячами звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського через оголошення конкурсу на найкращий екскіз великого Державного герба України (ВДГУ). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як зазначається в листі, досі не реалізовано положення статті 20 Конституції України щодо ухвалення Великого Державного Герба України. Разом з тим, перший конкурс на найкращий ескіз ВДГУ було проведено у далекому 1997 році. Тоді Державна комісія визнала найкращим ескізом Герб авторства видатних діячів мистецтв - членів Національної спілки художників Олександра Івахненка та Віталія Мітченка, доктора історичних наук, повного кавалера ордену Княгині Ольги Марії Дмитрієнко, та старшого наукового співробітника НАНУ Юрія Савчука.

У 2008 році згідно з указом президента України, Кабінетом Міністрів конкурс було проведено повторно, а його переможцем знову став ескіз згаданого колективу, до якого приєднався народний художник України, академік Національної академії мистецтв та лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Сергій Якутович.

Координатором проекту виступив голова фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" Богдан Губський. За рішенням державної комісії ескіз повністю відповідав вимогам Конституції, умовам конкурсу і концепції створення Великого Державного Герба, розробленої Національною академією наук.

У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет Міністрів. На жаль, з того часу ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною Радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам ухвалити законопроект щодо ВДГУ.

Поміж тим, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.

Фото: Офіс президента Президент Зеленский на фоні великого Державного Герба України

Практика – критерій істини. Тому можна з впевненістю сказати, що зазначена концепція ВДГУ, її художнє втілення, що шліфувалося у різних графічних редакціях, пройшли випробовування часом і стали набутком новітньої української історії та геральдики.

У листі до президента зазначається, що у проєкті ВДГУ використані символи, як об’єднують різні історичні епохи тисячолітнього державного шляху України, увічнюють та возвеличують найвеличніших державних мужів – Володимира Великого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Євгена Петрушевича, Павла Скоропадського.

Великий Державний Герб України

Великий Державний Герб засвідчує історичну тяглість державної традиції, уособлює в собі головні етапи її становлення та багатовікового розвитку і слугує втіленням провідної національної ідеї – ідеї соборності українських земель та їхнього демократичного устрою.

Наголошується, що справа залишається лише за малим – затвердити цей ескіз ВДГУ рішенням Верховної Ради України. Фонд "Україна XXI століття" зазначає, що саме тому, громадські діячі та авторський склад переможного конкурсу на кращий проєкт ВДГУ звернулися до Президента України з пропозицією подати на розгляд Верховної Ради, як першочерговий, Закон України про затвердження цього ескізу, як Великого Державного Герба України та тим самим поставити логічну крапку у багаторічній невизначеності щодо питання неабиякої державної ваги.

За інформацією Фонду, звернення до Президента підписали – Голова Фонду Богдан Губський, директор Інституту історії НАНУ академік Валерій Смолій та автори переможного ескізу ВДГУ.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України.